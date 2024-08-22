Пожар вспыхнул в московском аквапарке В Москве загорелась сауна в аквапарке «Фэнтази», эвакуировано 100 человек 22 августа, 09:53 В моковском аквапарке произошёл пожар. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

В Москве произошёл пожар в аквапарке «Фэнтази» на улице Люблинской, огонь охватил 15 квадратных метров. Охрана здания эвакуировала около ста человек. Об этом сообщает в телеграм-канале столичный МЧС.

Пожар в московском аквапарке. Видео © Telegram / Марьино

«Возгорание произошло в трёхэтажном здании аквапарка. До прибытия специалистов МЧС России его самостоятельно покинули порядка 100 человек», — уточнили в ведомстве.

Сейчас огнеборцы уже ликвидировали возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал. Как пишет 360.ru, пожар возник в сауне на втором этаже, там загорелась деревянная обшивка стен помещения.

Ранее сообщалось, что полицейский на руках вынес девушку из пожара, который разгорелся в многоквартирном доме в Москве. Бравый силовик доставил её в карету скорой помощи. Причины возгорания устанавливаются.

Авторы Татьяна Миссуми