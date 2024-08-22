Людей эвакуируют из аэропорта в Киргизии из-за угрозы взрыва

Эвакуация пассажиров началась в Киргизии. Людей выводят из столичного аэропорта Манас. Об этом сообщает Telegram «Сейчас KG».

Эвакуация людей из здания аэропорта в Манас в Киргизии. Видео © Telegram / Shtraf__kg official

Представители аэродрома получили сообщения на почту о наличии бомбы. На место сразу же вызвали сотрудников милиции и сапёров. Проверка не подтвердила наличие взрывного устройства.