Людей эвакуируют из аэропорта в Киргизии из-за угрозы взрыва
Аэропорт Манас в Киргизии получил сообщение о минировании, людей вывели
Людей вывели из здания аэропорта Манас в Киргизии из-за бомбы. Обложка © Telegram / Shtraf__kg official
Эвакуация пассажиров началась в Киргизии. Людей выводят из столичного аэропорта Манас. Об этом сообщает Telegram «Сейчас KG».
Эвакуация людей из здания аэропорта в Манас в Киргизии. Видео © Telegram / Shtraf__kg official
Представители аэродрома получили сообщения на почту о наличии бомбы. На место сразу же вызвали сотрудников милиции и сапёров. Проверка не подтвердила наличие взрывного устройства.
На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, сообщает Telegram «24 KG Новости Кыргызстана».
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