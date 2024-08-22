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22 августа, 08:21

Людей эвакуируют из аэропорта в Киргизии из-за угрозы взрыва

Аэропорт Манас в Киргизии получил сообщение о минировании, людей вывели

Людей вывели из здания аэропорта Манас в Киргизии из-за бомбы. Обложка © Telegram / Shtraf__kg official

Людей вывели из здания аэропорта Манас в Киргизии из-за бомбы. Обложка © Telegram / Shtraf__kg official

Эвакуация пассажиров началась в Киргизии. Людей выводят из столичного аэропорта Манас. Об этом сообщает Telegram «Сейчас KG».

Эвакуация людей из здания аэропорта в Манас в Киргизии. Видео © Telegram / Shtraf__kg official

Представители аэродрома получили сообщения на почту о наличии бомбы. На место сразу же вызвали сотрудников милиции и сапёров. Проверка не подтвердила наличие взрывного устройства.

На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, сообщает Telegram «24 KG Новости Кыргызстана».

Сообщение о минировании стало причиной эвакуации людей из аэропорта в Кишинёве
Сообщение о минировании стало причиной эвакуации людей из аэропорта в Кишинёве

Ранее Life.ru рассказал о закрытии неба над аэропортом Волгограда. Меры предприняли из-за пожара на объекте Минобороны после падения беспилотника.

Наталья Афонина
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