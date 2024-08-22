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22 августа, 05:18

Небо над аэропортом Волгограда закрыли на фоне пожара на военном объекте

Аэропорт Волгограда остановил приём и вылет рейсов из-за воздушной атаки

Аэропорт Волгограда временно ограничил приём и вылет рейсов из-за воздушной атаки, в результате которой произошёл пожар на военном объекте. Об этом сообщили РБК в пресс-службе гавани.

"Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут узнать на сайте международного аэропорта Волгограда", — уточнили в воздушной гавани.

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Ранее стало известно, что пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области после падения беспилотника. Также минувшей ночью силам ПВО пришлось работать в трёх российских регионах. В Ростовской области сбили пять беспилотников, в Брянской и Воронежской областях по одному летательному устройству.

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VK / Международный аэропорт Волгоград

Андрей Бражников
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