Небо над аэропортом Волгограда закрыли на фоне пожара на военном объекте
Аэропорт Волгограда остановил приём и вылет рейсов из-за воздушной атаки
Аэропорт Волгограда временно ограничил приём и вылет рейсов из-за воздушной атаки, в результате которой произошёл пожар на военном объекте. Об этом сообщили РБК в пресс-службе гавани.
"Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут узнать на сайте международного аэропорта Волгограда", — уточнили в воздушной гавани.
Ранее стало известно, что пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области после падения беспилотника. Также минувшей ночью силам ПВО пришлось работать в трёх российских регионах. В Ростовской области сбили пять беспилотников, в Брянской и Воронежской областях по одному летательному устройству.