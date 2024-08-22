Небо над аэропортом Волгограда закрыли на фоне пожара на военном объекте

Аэропорт Волгограда временно ограничил приём и вылет рейсов из-за воздушной атаки, в результате которой произошёл пожар на военном объекте. Об этом сообщили РБК в пресс-службе гавани.

"Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут узнать на сайте международного аэропорта Волгограда", — уточнили в воздушной гавани.