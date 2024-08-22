За ночь средства ПВО уничтожили 28 дронов ВСУ над шестью регионами России

За минувшую ночь средствам противовоздушной обороны пришлось работать в шести регионах России. Всего было сбито 28 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака пришлась на Волгоградскую область, где было уничтожено 13 дронов. В результате падения одного из них произошёл пожар на военном объекте. Ещё семь БПЛА сбили над Ростовской областью.

Также отражали удары киевского режима в приграничных регионах. Четыре беспилотника перехватили в Белгородской области, два — над Воронежской и по одному над Брянской и Курской областями.