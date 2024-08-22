За ночь средства ПВО уничтожили 28 дронов ВСУ над шестью регионами России
За минувшую ночь средствам противовоздушной обороны пришлось работать в шести регионах России. Всего было сбито 28 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Самая массовая атака пришлась на Волгоградскую область, где было уничтожено 13 дронов. В результате падения одного из них произошёл пожар на военном объекте. Ещё семь БПЛА сбили над Ростовской областью.
Также отражали удары киевского режима в приграничных регионах. Четыре беспилотника перехватили в Белгородской области, два — над Воронежской и по одному над Брянской и Курской областями.
В результате обстрела Белгородской области ранения получила жительница Шебекино. С осколочными ранениями ног и баротравмой её доставили в больницу. А вот на сёла Новое и Тишанка ВСУ натравили ударные беспилотники, но дело обошлось лишь материальным ущербом.
VK / Минобороны России