Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 05:03

За ночь средства ПВО уничтожили 28 дронов ВСУ над шестью регионами России

За минувшую ночь средствам противовоздушной обороны пришлось работать в шести регионах России. Всего было сбито 28 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака пришлась на Волгоградскую область, где было уничтожено 13 дронов. В результате падения одного из них произошёл пожар на военном объекте. Ещё семь БПЛА сбили над Ростовской областью.

Две ракеты и беспилотник уничтожили ночью над Курской областью
Две ракеты и беспилотник уничтожили ночью над Курской областью

Также отражали удары киевского режима в приграничных регионах. Четыре беспилотника перехватили в Белгородской области, два — над Воронежской и по одному над Брянской и Курской областями.

В результате обстрела Белгородской области ранения получила жительница Шебекино. С осколочными ранениями ног и баротравмой её доставили в больницу. А вот на сёла Новое и Тишанка ВСУ натравили ударные беспилотники, но дело обошлось лишь материальным ущербом.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Волгоградская область
  • Ростовская область
  • Белгородская область
  • Воронежская область
  • Брянская область
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров