Сообщение о минировании стало причиной эвакуации людей из аэропорта в Кишинёве
ТВ-8: В Кишинёве из аэропорта эвакуировали людей после сообщения о минировании
В Кишинёве из здания международного аэропорта эвакуировали людей. Как передаёт местный телеканал ТВ-8, это случилось после того, как было получено сообщение о минировании воздушной гавани.
Канал транслировал видеокадры, на которых можно было увидеть, как к месту происшествия прибывают сотрудники оперативных служб. Также из здания аэропорта спешно вывели людей с багажом. Сообщалось, что были усилены меры безопасности и приведены в состояние повышенной готовности специализированные полицейские службы.
Теперь стражам правопорядка предстоит установить личность того, кто сообщил о минировании. Если оно окажется ложным, то ему грозят различные санкции вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее Life.ru писал о другом похожем случае, произошедшем в Москве. Посетителей и работников торгово-развлекательного центра "Алтуфьевский" на северо-востоке российской столицы эвакуировали из-за сообщения о минировании.
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