Сообщение о минировании стало причиной эвакуации людей из аэропорта в Кишинёве

В Кишинёве из здания международного аэропорта эвакуировали людей. Как передаёт местный телеканал ТВ-8, это случилось после того, как было получено сообщение о минировании воздушной гавани.

Канал транслировал видеокадры, на которых можно было увидеть, как к месту происшествия прибывают сотрудники оперативных служб. Также из здания аэропорта спешно вывели людей с багажом. Сообщалось, что были усилены меры безопасности и приведены в состояние повышенной готовности специализированные полицейские службы.

Теперь стражам правопорядка предстоит установить личность того, кто сообщил о минировании. Если оно окажется ложным, то ему грозят различные санкции вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.