Жители ЖК Discovery в Ховрине вернулись в квартиры после сообщений о минировании
Сообщения о минировании жилого комплекса и торгового центра Discovery в столичном Ховрине, по всей вероятности, были ложными. Как пишет РИА "Новости", жители ЖК уже вернулись в свои квартиры.
"Нам разрешили вернуться в свои квартиры. Ждали где-то около часа, пока полиция обследовала ТЦ. Видимо, сообщение было ложным", — рассказала очевидица в беседе с агентством.
Напомним, что жильцов комплекса Discovery и посетителей одноимённого торгового центра (ТЦ) в столичном Ховрине эвакуировали из-за сообщений о минировании ТЦ. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, чтобы проверить сведения об угрозе.
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