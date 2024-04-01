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1 апреля, 20:57

Жители ЖК Discovery в Ховрине вернулись в квартиры после сообщений о минировании

Сообщения о минировании жилого комплекса и торгового центра Discovery в столичном Ховрине, по всей вероятности, были ложными. Как пишет РИА "Новости", жители ЖК уже вернулись в свои квартиры.

"Нам разрешили вернуться в свои квартиры. Ждали где-то около часа, пока полиция обследовала ТЦ. Видимо, сообщение было ложным", — рассказала очевидица в беседе с агентством.

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Напомним, что жильцов комплекса Discovery и посетителей одноимённого торгового центра (ТЦ) в столичном Ховрине эвакуировали из-за сообщений о минировании ТЦ. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, чтобы проверить сведения об угрозе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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