Жители ЖК Discovery в Ховрине вернулись в квартиры после сообщений о минировании

Сообщения о минировании жилого комплекса и торгового центра Discovery в столичном Ховрине, по всей вероятности, были ложными. Как пишет РИА "Новости", жители ЖК уже вернулись в свои квартиры.

"Нам разрешили вернуться в свои квартиры. Ждали где-то около часа, пока полиция обследовала ТЦ. Видимо, сообщение было ложным", — рассказала очевидица в беседе с агентством.