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1 апреля, 19:46

Посетителей столичного ТЦ Discovery эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА "Новости": Полиция проверяет информацию о минировании ТЦ Discovery в Ховрино

Жильцов комплекса Discovery и посетителей одноимённого торгового центра (ТЦ) в Ховрине эвакуировали из-за сообщений о минировании ТЦ. Об этом РИА "Новости" рассказала одна из свидетельниц случившегося.

По словам девушки, она занималась в зале, находящемся в торговом центре данного комплекса. Внезапно всех людей попросили закончить тренировку и экстренно покинуть помещение.

"В чате жилого комплекса всех жителей попросили выйти на улицу и лучше зайти в метро, так как поступило сообщение о минировании ТЦ. Жители выходят из дома. К ТЦ подъехала полиция", — поделилась очевидица.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве неизвестные сообщили о минировании ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Пирогова", из больницы эвакуировали 700 человек. После проверки информация о минировании не подтвердилась: никаких взрывчатых веществ на территории центра не нашли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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