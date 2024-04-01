Посетителей столичного ТЦ Discovery эвакуировали из-за сообщений о минировании
РИА "Новости": Полиция проверяет информацию о минировании ТЦ Discovery в Ховрино
Жильцов комплекса Discovery и посетителей одноимённого торгового центра (ТЦ) в Ховрине эвакуировали из-за сообщений о минировании ТЦ. Об этом РИА "Новости" рассказала одна из свидетельниц случившегося.
По словам девушки, она занималась в зале, находящемся в торговом центре данного комплекса. Внезапно всех людей попросили закончить тренировку и экстренно покинуть помещение.
"В чате жилого комплекса всех жителей попросили выйти на улицу и лучше зайти в метро, так как поступило сообщение о минировании ТЦ. Жители выходят из дома. К ТЦ подъехала полиция", — поделилась очевидица.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве неизвестные сообщили о минировании ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Пирогова", из больницы эвакуировали 700 человек. После проверки информация о минировании не подтвердилась: никаких взрывчатых веществ на территории центра не нашли.
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