Посетителей столичного ТЦ Discovery эвакуировали из-за сообщений о минировании

Жильцов комплекса Discovery и посетителей одноимённого торгового центра (ТЦ) в Ховрине эвакуировали из-за сообщений о минировании ТЦ. Об этом РИА "Новости" рассказала одна из свидетельниц случившегося.

По словам девушки, она занималась в зале, находящемся в торговом центре данного комплекса. Внезапно всех людей попросили закончить тренировку и экстренно покинуть помещение.