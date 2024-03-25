Из-за угрозы взрыва эвакуировали 700 человек из больницы, где лежат пострадавшие в "Крокусе"
Силовики проверяют информацию о минировании больницы им. Пирогова в Москве
ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Пирогова". Обложка © Telegram / SHOT
В Москве неизвестные сообщили о минировании ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Пирогова", из больницы эвакуировано 700 человек, среди них есть и раненые в результате теракта в "Крокусе". Об этом пишет SHOT.
Сообщение о бомбе пришло на почту медучреждения. Там говорилось, что на нескольких этажах больницы спрятаны четыре рюкзака с самодельными взрывными устройствами с таймером, установленным на 40 минут. Сейчас из консультативно-диагностического центра вывели всех людей, на месте работают экстренные службы.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.