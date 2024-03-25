Из-за угрозы взрыва эвакуировали 700 человек из больницы, где лежат пострадавшие в "Крокусе"

В Москве неизвестные сообщили о минировании ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Пирогова", из больницы эвакуировано 700 человек, среди них есть и раненые в результате теракта в "Крокусе". Об этом пишет SHOT.

Сообщение о бомбе пришло на почту медучреждения. Там говорилось, что на нескольких этажах больницы спрятаны четыре рюкзака с самодельными взрывными устройствами с таймером, установленным на 40 минут. Сейчас из консультативно-диагностического центра вывели всех людей, на месте работают экстренные службы.