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30 марта, 07:25

Охранники МФЦ во Внуково нашли записку с угрозами, на месте ждут кинологов

Восемьдесят шесть человек эвакуировали из бизнес-центра во Внуково из-за подозрительной записки, сообщает SHOT. В ней неизвестный, назвавшийся террористом, потребовал, чтобы посетители местного МФЦ "по-хорошему" ушли, иначе не останутся в живых.

Бумажку, на которой было опасное послание, обнаружили на столе в МФЦ охранники. Всех сотрудников и посетителей офиса "Ла-5" на Центральной улице тут же эвакуировали, а на место прибыли сотрудники полиции. Сейчас на месте ждут кинологов.

Появилось видео захвата подозреваемого в петербургском ТЦ после эвакуации из-за "бомбы"
Появилось видео захвата подозреваемого в петербургском ТЦ после эвакуации из-за "бомбы"

Напомним, что на днях в Москве неизвестные сообщили о минировании ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Пирогова". Из больницы эвакуировано 700 человек, в том числе и раненных в результате теракта в "Крокусе". Угроза оказалась ложной.

Обложка ©

АГН "Москва" / Александр Авилов

Марина Калегина
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