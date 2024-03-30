Охранники МФЦ во Внуково нашли записку с угрозами, на месте ждут кинологов

Восемьдесят шесть человек эвакуировали из бизнес-центра во Внуково из-за подозрительной записки, сообщает SHOT. В ней неизвестный, назвавшийся террористом, потребовал, чтобы посетители местного МФЦ "по-хорошему" ушли, иначе не останутся в живых.

Бумажку, на которой было опасное послание, обнаружили на столе в МФЦ охранники. Всех сотрудников и посетителей офиса "Ла-5" на Центральной улице тут же эвакуировали, а на место прибыли сотрудники полиции. Сейчас на месте ждут кинологов.