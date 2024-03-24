Появилось видео захвата подозреваемого в петербургском ТЦ после эвакуации из-за "бомбы"
В Петербурге эвакуировали ТЦ "Лондон молл" из-за сообщения о бомбе
Посетителей петербургского ТЦ "Лондон молл" эвакуировали из здания и вывели за пределы парковки после сообщения о том, что здание заминировано. Видео процесса эвакуации выложили в Сеть очевидцы.
Эвакуация и работа экстренных служб у "Лондон молла" в Петербурге. Видео © VK / Владимир Лавник
На записи можно увидеть, что растерянные люди массово покидают здание "Лондон молла". К месту подъезжают сотрудники специальных и экстренных служб. На снятом с крыши ТЦ фрагменте видна колонна пожарных и медицинских автомобилей, подъезжающих к фасаду через парковку.
Сообщивший о бомбе в ТЦ "Лондон молл" задержан правоохранителями. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Звонившего уже задержали и вывели из здания — это молодой человек. Его окружили полицейские, спасатели и пожарные. Взрывотехники продолжают осмотр торгового центра. Предварительно, он сделал ложный звонок о бомбе, пишет "Mash на Мойке". Снявший захват парня очевидец отмечает, что тот выглядел напуганным.
Напомним, заявление о минировании произошло на фоне случившегося 22 марта в "Крокус сити холле" теракта перед концертом группы "Пикник". СК РФ сообщил о 133 погибших. Однако, по неофициальной информации, число жертв достигает 143. Сразу после произошедшего были задержаны 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались бежать на Украину, где их ждали сообщники. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура по жертвам трагедии.
VK / Владимир Лавник