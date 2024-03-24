Появилось видео захвата подозреваемого в петербургском ТЦ после эвакуации из-за "бомбы"

Посетителей петербургского ТЦ "Лондон молл" эвакуировали из здания и вывели за пределы парковки после сообщения о том, что здание заминировано. Видео процесса эвакуации выложили в Сеть очевидцы.

Эвакуация и работа экстренных служб у "Лондон молла" в Петербурге. Видео © VK / Владимир Лавник

На записи можно увидеть, что растерянные люди массово покидают здание "Лондон молла". К месту подъезжают сотрудники специальных и экстренных служб. На снятом с крыши ТЦ фрагменте видна колонна пожарных и медицинских автомобилей, подъезжающих к фасаду через парковку.

Сообщивший о бомбе в ТЦ "Лондон молл" задержан правоохранителями. Видео © Telegram / Mash на Мойке