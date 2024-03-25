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25 марта, 11:50

Сапёры не нашли бомб в больнице, где лежат пострадавшие в "Крокусе"

Информация о минировании больницы им. Пирогова в Москве не подтвердилась

Сообщение о взрывчатке, заложенной в центре им. Пирогова, не подтвердилось. Эвакуированные из здания медики и пациенты возвращаются в больницу, передаёт SHOT.

Видео © SHOT

Спецслужбы проверили медучреждение и не нашли там подозрительных предметов. У здания работали сотрудники Росгвардии.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве неизвестные сообщили о минировании ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Пирогова", из больницы эвакуировали 700 человек. Среди пациентов медучреждения есть и пострадавшие в результате теракта в "Крокус сити холле".

Двух подростков-героев, спасавших посетителей "Крокуса", наградили в их школе
Двух подростков-героев, спасавших посетителей "Крокуса", наградили в их школе
Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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