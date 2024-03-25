Сапёры не нашли бомб в больнице, где лежат пострадавшие в "Крокусе"
Информация о минировании больницы им. Пирогова в Москве не подтвердилась
Сообщение о взрывчатке, заложенной в центре им. Пирогова, не подтвердилось. Эвакуированные из здания медики и пациенты возвращаются в больницу, передаёт SHOT.
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Спецслужбы проверили медучреждение и не нашли там подозрительных предметов. У здания работали сотрудники Росгвардии.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве неизвестные сообщили о минировании ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Пирогова", из больницы эвакуировали 700 человек. Среди пациентов медучреждения есть и пострадавшие в результате теракта в "Крокус сити холле".