Сапёры не нашли бомб в больнице, где лежат пострадавшие в "Крокусе"

Сообщение о взрывчатке, заложенной в центре им. Пирогова, не подтвердилось. Эвакуированные из здания медики и пациенты возвращаются в больницу, передаёт SHOT.

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Спецслужбы проверили медучреждение и не нашли там подозрительных предметов. У здания работали сотрудники Росгвардии.