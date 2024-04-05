В Москве эвакуировали посетителей "заминированного" ТЦ

Посетителей и работников торгово-развлекательного центра "Алтуфьевский" на северо-востоке Москвы эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщили в оперативных службах.

Сейчас информация о заложенной в торговом комплексе бомбе проверяется, на место прибыли сапёры.

Ранее Life.ru сообщал, что жильцов комплекса Discovery и посетителей одноимённого торгового центра (ТЦ) в Ховрине эвакуировали из-за сообщений о минировании. В чате дома всех попросили выйти на улицу и зайти в метро.