В Москве эвакуировали посетителей "заминированного" ТЦ
ТАСС: Посетителей ТЦ "Алтуфьевский" эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
Посетителей и работников торгово-развлекательного центра "Алтуфьевский" на северо-востоке Москвы эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщили в оперативных службах.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва ТРЦ "Алтуфьевский". В целях безопасности людей эвакуируют", — сообщили оперативники, передаёт ТАСС.
Сейчас информация о заложенной в торговом комплексе бомбе проверяется, на место прибыли сапёры.
Ранее Life.ru сообщал, что жильцов комплекса Discovery и посетителей одноимённого торгового центра (ТЦ) в Ховрине эвакуировали из-за сообщений о минировании. В чате дома всех попросили выйти на улицу и зайти в метро.
Shutterstock / FOTODOM