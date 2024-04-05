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5 апреля, 16:55

В Москве эвакуировали посетителей "заминированного" ТЦ

ТАСС: Посетителей ТЦ "Алтуфьевский" эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

Посетителей и работников торгово-развлекательного центра "Алтуфьевский" на северо-востоке Москвы эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщили в оперативных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва ТРЦ "Алтуфьевский". В целях безопасности людей эвакуируют", — сообщили оперативники, передаёт ТАСС.

Сейчас информация о заложенной в торговом комплексе бомбе проверяется, на место прибыли сапёры.

В Москве эвакуировали промышленный квартал из-за найденного выстрела от РПГ
В Москве эвакуировали промышленный квартал из-за найденного выстрела от РПГ

Ранее Life.ru сообщал, что жильцов комплекса Discovery и посетителей одноимённого торгового центра (ТЦ) в Ховрине эвакуировали из-за сообщений о минировании. В чате дома всех попросили выйти на улицу и зайти в метро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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