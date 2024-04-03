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3 апреля, 08:05

В Москве эвакуировали промышленный квартал из-за найденного выстрела от РПГ

Выстрел от РПГ, найденный в Москве. Обложка © SHOT

Выстрел от РПГ, найденный в Москве. Обложка © SHOT

Промышленный квартал эвакуировали в Москве из-за обнаруженного выстрела от ручного противотанкового гранатомёта (РПГ). Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, опасную находку обнаружили на территории стоянки специальной техники около железнодорожной станции. Предмет показался из-под кучи снега. В настоящее время в районе Поморской улицы работают кинологи и сапёры.

Стало известно "взрывное" содержимое найденной в московской пятиэтажке коробки
Стало известно "взрывное" содержимое найденной в московской пятиэтажке коробки

А ранее Life.ru писал, что прохожие наткнулись на лежащую на дороге гранату в Москве. После обнаружения опасного предмета горожане сразу вызвали МЧС и сотрудников полиции. Как оказалось, найденная граната оказалась муляжом.

Дарья Нарыкова
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