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27 марта, 22:56

Найденная на северо-востоке Москвы граната оказалась муляжом

SHOT: Обнаруженная на северо-востоке Москвы граната оказалась муляжом

Обнаруженная в Москве на улице Лётчика Спирина граната оказалась ненастоящей. Шутника, который оставил муляж на дороге, также нашли, пишет SHOT.

Обнаруженная на северо-востоке Москвы граната оказалась муляжом. Видео © Telegram / SHOT

По информации канала, сотрудники сначала обследовали предмет при помощи служебных собак. Затем к месту подошли сапёры и забрали опасную находку. Экстренные службы постепенно убирают ограждения и оцепления с улицы Лётчика Спирина.

Как оказалось, правоохранители уже нашли человека, положившего на дорогу муляж. Сейчас с ним общаются сотрудники МВД.

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Напомним, что похожий на гранату предмет прохожие нашли на дороге в Москве вчера вечером. После обнаружения предмета прохожие сразу вызвали МЧС и сотрудников полиции.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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