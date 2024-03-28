Найденная на северо-востоке Москвы граната оказалась муляжом

Обнаруженная в Москве на улице Лётчика Спирина граната оказалась ненастоящей. Шутника, который оставил муляж на дороге, также нашли, пишет SHOT.

Обнаруженная на северо-востоке Москвы граната оказалась муляжом. Видео © Telegram / SHOT

По информации канала, сотрудники сначала обследовали предмет при помощи служебных собак. Затем к месту подошли сапёры и забрали опасную находку. Экстренные службы постепенно убирают ограждения и оцепления с улицы Лётчика Спирина.

Как оказалось, правоохранители уже нашли человека, положившего на дорогу муляж. Сейчас с ним общаются сотрудники МВД.