Стало известно "взрывное" содержимое найденной в московской пятиэтажке коробки
SHOT: В обнаруженной на западе Москвы коробке лежали граната, ВОГ и патроны
Стало известно содержимое загадочной коробки, которую обнаружили жители пятиэтажки, расположенной на улице Герасима Курина в Москве. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в ней лежали боевая граната, гранатомётный выстрел, восемь сигнальных патронов, а также десятки патронов разного калибра.
По данным телеграм-канала, прибывшие на место сапёры установили, что в ящике находились не муляжи, как предполагалось ранее, а настоящие боеприпасы. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Решается вопрос о ликвидации содержимого коробки.
Напомним, вечером 10 марта жители пятиэтажки на Западе столицы обнаружили подозрительный ящик с похожими на боеприпасы предметами. Он лежал на одном из этажей в общем коридоре.
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