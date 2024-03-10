Стало известно "взрывное" содержимое найденной в московской пятиэтажке коробки

Стало известно содержимое загадочной коробки, которую обнаружили жители пятиэтажки, расположенной на улице Герасима Курина в Москве. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в ней лежали боевая граната, гранатомётный выстрел, восемь сигнальных патронов, а также десятки патронов разного калибра.

По данным телеграм-канала, прибывшие на место сапёры установили, что в ящике находились не муляжи, как предполагалось ранее, а настоящие боеприпасы. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Решается вопрос о ликвидации содержимого коробки.