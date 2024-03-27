Прохожие наткнулись на лежащую на дороге гранату в Москве
SHOT: Прохожие нашли гранату на улице Лётчика Спирина в Москве
Прохожие обнаружили похожий на гранату предмет на дороге в Москве. По информации SHOT, его нашли на улице Лётчика Спирина.
Прохожие нашли гранату на улице Лётчика Спирина в Москве. Видео © Telegram / SHOT
После обнаружения предмета прохожие сразу вызвали МЧС и сотрудников полиции. Сейчас место происшествия огорожено по периметру, а улица перекрыта. Ожидается приезд сапёров.
А 10 марта жители пятиэтажки на западе столицы обнаружили подозрительный ящик с похожими на боеприпасы предметами. Он находился на одном из этажей в общем коридоре. В коробке лежали боевая граната, гранатомётный выстрел, восемь сигнальных патронов, а также десятки патронов разного калибра.
Telegram / SHOT