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27 марта, 20:10

Прохожие наткнулись на лежащую на дороге гранату в Москве

SHOT: Прохожие нашли гранату на улице Лётчика Спирина в Москве

Прохожие обнаружили похожий на гранату предмет на дороге в Москве. По информации SHOT, его нашли на улице Лётчика Спирина.

Прохожие нашли гранату на улице Лётчика Спирина в Москве. Видео © Telegram / SHOT

После обнаружения предмета прохожие сразу вызвали МЧС и сотрудников полиции. Сейчас место происшествия огорожено по периметру, а улица перекрыта. Ожидается приезд сапёров.

Москвичке взрывом порвало кисть, когда она полезла на дерево за гранатой
Москвичке взрывом порвало кисть, когда она полезла на дерево за гранатой

А 10 марта жители пятиэтажки на западе столицы обнаружили подозрительный ящик с похожими на боеприпасы предметами. Он находился на одном из этажей в общем коридоре. В коробке лежали боевая граната, гранатомётный выстрел, восемь сигнальных патронов, а также десятки патронов разного калибра.

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Telegram / SHOT

Оксана Попова
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