Ландшафтный пожар разгорелся в Волгодонске на 700 квадратных метрах

Крупный ландшафтный пожар разгорелся в Волгодонске Ростовской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, огонь распространился на площади 700 квадратных метров — горит сухая трава.

«Угрозы распространения пожара на жилые строения нет», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Со слов жителей Волгодонска, едкий запах гари чувствуется уже практически во всём городе.