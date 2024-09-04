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4 сентября, 17:30

Ландшафтный пожар разгорелся в Волгодонске на 700 квадратных метрах

Крупный ландшафтный пожар разгорелся в Волгодонске Ростовской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, огонь распространился на площади 700 квадратных метров — горит сухая трава.

Жители Волгодонска делятся кадрами ландшафтного пожара. Видео © Telegram / donday_volgodonsk

«Угрозы распространения пожара на жилые строения нет», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Со слов жителей Волгодонска, едкий запах гари чувствуется уже практически во всём городе.

Ранее Life.ru рассказывал, что спасатели полностью потушили пожар в Пролетарске Ростовской области, где более двух недель горели склады с топливом после падения обломков дронов ВСУ. Известно, что во время тушения пожара пострадали 47 сотрудников МЧС, 15 из них попали в больницу. Позднее в городе вспыхнул ещё один пожар.

Пожар полностью отрезал путь в станицу Романовскую в Ростовской области
Пожар полностью отрезал путь в станицу Романовскую в Ростовской области
Обложка ©

Telegram / donday_volgodonsk

Наталья Демьянова
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