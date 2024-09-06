В Киевской и Харьковской областях утром прогремели мощные взрывы

В некоторых регионах Украины утром 6 сентября произошли взрывы. В частности, они были слышны в Киевской области, пишут местные СМИ.

В регионе перед этим была объявлена воздушная тревога. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины. По предварительной информации, взрывы были слышны на окраине города. В Харьковской области и ещё нескольких регионах страны звучат сирены.