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Регион
6 сентября, 05:34

В Киевской и Харьковской областях утром прогремели мощные взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

В некоторых регионах Украины утром 6 сентября произошли взрывы. В частности, они были слышны в Киевской области, пишут местные СМИ.

В регионе перед этим была объявлена воздушная тревога. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины. По предварительной информации, взрывы были слышны на окраине города. В Харьковской области и ещё нескольких регионах страны звучат сирены.

Ранее уже сообщалось о взрывах в Сумской области Украины, Харькове и Чернигове. Что касается Львовской области, то там звучал сигнал воздушной тревоги. Позже мэр города Андрей Садовой заявил о пожаре в складских помещениях в пригороде Львова.

Российские силы разгромили склад с техникой ВСУ под Львовом
Российские силы разгромили склад с техникой ВСУ под Львовом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Иван Косицын
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