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Регион
7 сентября, 04:37

ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

Минобороны: Группировка «Запад» уничтожила пункт дислокации ВСУ в зоне СВО

Группировка войск «Запад» поразила пункт временного нахождения подразделения, а также живую силу ВСУ в зоне проведения СВО. Как сообщили в Минобороны РФ, цель была уничтожена расчётами самоходных гаубиц «Мста-С».

«Артиллерийские расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором беспилотного летательного аппарата пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ», — пишет военное ведомство.

Орудия производили одиночные выстрелы беглым огнём по бетонному сооружению, в котором была группа военных ВСУ. Артиллерийский огонь по целям производился с помощью комплексов БПЛА, добавили в ведомстве.

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Ранее стало известно, что 2 сентября ВС РФ нанесли удар комплексом «Искандер-М» по гостинице в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Там дислоцировались украинские военные и британские наёмники. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ.

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VK / Минобороны РФ

Илья Попов
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