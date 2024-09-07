ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

Группировка войск «Запад» поразила пункт временного нахождения подразделения, а также живую силу ВСУ в зоне проведения СВО. Как сообщили в Минобороны РФ, цель была уничтожена расчётами самоходных гаубиц «Мста-С».

«Артиллерийские расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором беспилотного летательного аппарата пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ», — пишет военное ведомство.

Орудия производили одиночные выстрелы беглым огнём по бетонному сооружению, в котором была группа военных ВСУ. Артиллерийский огонь по целям производился с помощью комплексов БПЛА, добавили в ведомстве.