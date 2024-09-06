«Искандер» уничтожил в Запорожье до 50 украинских военных и 19 британских наёмников

Российские военные нанесли удар комплексом «Искандер-М» по гостинице в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, где дислоцировались украинские военные и иностранные наёмники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

«2 сентября текущего года вечером был нанесён удар расчетом ОТРК «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наёмников, расположенном в здании гостиницы в городе Запорожье. В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наёмников из Великобритании», — заявил собеседник агентства.