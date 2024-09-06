ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам Украины

Российские военные за неделю с 31 августа по 6 сентября нанесли 17 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по энергетическим и промышленным объектам Украины. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесены 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в результате которых поражены: сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств», — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что за тот же период ВС РФ поразили цеха сборки дронов, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), нацформирований и иностранных наёмников.