ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам Украины
Российские военные за неделю с 31 августа по 6 сентября нанесли 17 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по энергетическим и промышленным объектам Украины. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявили в Министерстве обороны РФ.
«Нанесены 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в результате которых поражены: сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств», — отметили в ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что за тот же период ВС РФ поразили цеха сборки дронов, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), нацформирований и иностранных наёмников.
Кроме того, российские бойцы в Полтаве нанесли удар по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру. Там зарубежные инструкторы готовили специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и операторов беспилотников, которые планировали атаковать российские гражданские объекты.
Напомним, 3 сентября ВС РФ ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. По последним данным, число погибших выросло до 55. Западные СМИ указывают, что Киев деморализован этим ударом. В Минобороны РФ подчеркнули, что в данном центре под руководством зарубежных инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре России.
Telegram / Минобороны России