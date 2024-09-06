ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 13:08

ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам Украины

Российские военные за неделю с 31 августа по 6 сентября нанесли 17 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по энергетическим и промышленным объектам Украины. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесены 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в результате которых поражены: сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств», — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что за тот же период ВС РФ поразили цеха сборки дронов, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), нацформирований и иностранных наёмников.

Кроме того, российские бойцы в Полтаве нанесли удар по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру. Там зарубежные инструкторы готовили специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и операторов беспилотников, которые планировали атаковать российские гражданские объекты.

«Сбить не сможете»: В США раскрыли, в чём секрет эффективности российского удара по Полтаве
«Сбить не сможете»: В США раскрыли, в чём секрет эффективности российского удара по Полтаве

Напомним, 3 сентября ВС РФ ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. По последним данным, число погибших выросло до 55. Западные СМИ указывают, что Киев деморализован этим ударом. В Минобороны РФ подчеркнули, что в данном центре под руководством зарубежных инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре России.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров