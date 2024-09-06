На Харьковском направлении складывается довольно непростая ситуация. Подразделения войск группы «Север» ВС РФ активно продвигаются в районе Волчанска, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются оказывать российским военным сопротивление, рассказал в беседе с Life.ru военный эксперт Александр Артамонов. Комментируя удар по наёмникам в пригороде Харькова, специалист пояснил, что на самом деле речь идёт о военных НАТО.

«Я ещё раз подчёркиваю, что когда речь идёт о неожиданном приводе новых свежих сил, приводе техники уже смешно говорить о том, что откуда они берутся у украинцев — это войска НАТО. Теперь у нас принято такое словосочетание боевики-наёмники и техника западного производства. Я проще говорю — моторизованные части западной пехоты или просто войска НАТО, пехота НАТО», — указал эксперт.

Артамонов добавил, что именно натовские пехотинцы смогли спасти ВСУ от попадания в окружение ВС РФ в Волчанске. Тем не менее российские войска достигают успеха в южной части Харьковского направления — им удалось достичь канала Северский Донец — Днепр.

«И собственно там на этом направлении, если пойдёт дальнейшее продвижение, то возможно будет взять в клещи эту группу, которая сейчас обороняет Волчанск и далее двигаться на Харьков. Если, скажем так, дальше продвинутся, в сторону уже Курского прорыва, то там ВСУшники пытаются окапываться максимально, вводят спецтехнику», — объяснил эксперт.

Артамонов подчеркнул, что около 30 тысяч украинских бойцов и иностранных наёмников, которые зашли в Волчанск, погибнут в боевых действиях. По словам эксперта, они оттуда не уйдут из-за приказа выполнить команду до конца. Специалист сравнил действия ВСУ с «гитлеровскими смертниками».

«Уходить они не думают, приказ у них такой же, как в своё время у гитлеровских смертников — стоять до последнего и они явно намерены, уж не знаю, может под действием наркотиков или своего фанатизма эту команду выполнить. Соответственно все там и останутся. Поэтому, по всей северной дуге фронта бои ожесточенные, похожие на встречную атаку, встречный бой», — заключил собеседник Life.ru.