Просят о ротации: Российские бойцы усмирили пыл иностранных наёмников в Курской области

Воюющие на стороне ВСУ иностранные наёмники, которые прорвались на территорию Курской области, растеряли весь свой пыл. Как сообщил источник в силовых структурах, боевики измождены тяжёлыми боями и требуют ротации.

«Сейчас уже наёмники растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда. Они всё чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо», — пояснил собеседник ТАСС.