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6 сентября, 03:13
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Просят о ротации: Российские бойцы усмирили пыл иностранных наёмников в Курской области

ТАСС: Наёмники ВСУ в Курской области растеряли пыл и просят о ротации

Воюющие на стороне ВСУ иностранные наёмники, которые прорвались на территорию Курской области, растеряли весь свой пыл. Как сообщил источник в силовых структурах, боевики измождены тяжёлыми боями и требуют ротации.

«Сейчас уже наёмники растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда. Они всё чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо», — пояснил собеседник ТАСС.

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Напомним, что перед нападением на Курскую область украинское командование перебросило с Харьковского направления более 500 наёмников. Их включали в ряды отдельных полков небольшими подразделениями, чтобы иностранных боевиков не захватили в плен целыми группами.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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