Просят о ротации: Российские бойцы усмирили пыл иностранных наёмников в Курской области
ТАСС: Наёмники ВСУ в Курской области растеряли пыл и просят о ротации
Воюющие на стороне ВСУ иностранные наёмники, которые прорвались на территорию Курской области, растеряли весь свой пыл. Как сообщил источник в силовых структурах, боевики измождены тяжёлыми боями и требуют ротации.
«Сейчас уже наёмники растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда. Они всё чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо», — пояснил собеседник ТАСС.
Напомним, что перед нападением на Курскую область украинское командование перебросило с Харьковского направления более 500 наёмников. Их включали в ряды отдельных полков небольшими подразделениями, чтобы иностранных боевиков не захватили в плен целыми группами.
VK / Минобороны РФ