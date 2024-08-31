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Регион
31 августа, 04:48

Российские военные укрепили позиции в Волчанске

Ганчев: Российская армия укрепляет позиции в Волчанске, бои продолжаются

В Волчанске наблюдаются заметные улучшения в позициях российской армии. В настоящее время в городе продолжаются интенсивные городские бои, что подтверждает информация от главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, которую он сообщил РИА «Новости».

По его словам, на данный момент ключевой линией фронта является речка Волча, которая разделяет город на северную и южную части. В то время как юг города всё ещё находится под контролем вооружённых формирований Украины, российские войска активно укрепляют свои позиции на севере и в жилой зоне. Глава администрации отметил, что в этом районе ежедневно происходят позиционные бои, в которых российские силы удерживают свои ранее занятые позиции и стремятся улучшить их.

Он также подчеркнул, что в последнее время особенно ожесточённые уличные бои стали неотъемлемой частью текущих военных действий в Волчанске.

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В санитарную зону в Харьковской области вошли 13-14 населённых пунктов, но это не предел

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска достигли значительных успехов на Сватовско-Купянском направлении, особенно в районе посёлка Синьковка. По его словам, в последние дни наблюдаются положительные изменения в продвижении российских сил на этом стратегически важном участке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Кирилл Сосновских
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