В Волчанске наблюдаются заметные улучшения в позициях российской армии. В настоящее время в городе продолжаются интенсивные городские бои, что подтверждает информация от главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, которую он сообщил РИА «Новости».

По его словам, на данный момент ключевой линией фронта является речка Волча, которая разделяет город на северную и южную части. В то время как юг города всё ещё находится под контролем вооружённых формирований Украины, российские войска активно укрепляют свои позиции на севере и в жилой зоне. Глава администрации отметил, что в этом районе ежедневно происходят позиционные бои, в которых российские силы удерживают свои ранее занятые позиции и стремятся улучшить их.

Он также подчеркнул, что в последнее время особенно ожесточённые уличные бои стали неотъемлемой частью текущих военных действий в Волчанске.