Российские силы значительно продвинулись на Сватовско-Купянском направлении
Ганчев: Российские войска продвинулись на Сватовско-Купянском направлении
В районе посёлка Синьковка на Сватовско-Купянском направлении ВС РФ добились ощутимого продвижения. Согласно информации, предоставленной РИА «Новости» главой российской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым, военные добились успехов в этом стратегически важном районе.
«В районе Купянска за последние дни есть определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением наших войск на Купянском, на Сватовско-Купянском направлении. Это в районе посёлка Синьковка», — подчеркнул глава администрации.
Он также добавил, что российские военные активизировали усилия по улучшению позиций вдоль трасс, связывающих Купянск и Сватово. Эти достижения стали результатом недавних операций, которые направлены на укрепление российских позиций в этом регионе.
Ранее Минобороны России сообщило о значительных успехах своих средств ПВО за прошедшую неделю. В отчёте говорится о сбитом украинском истребителе МиГ-29, трёх ракетах ATACMS, четырёх тактических ракетах «Точка-У», 31 реактивном снаряде HIMARS и 311 беспилотниках ВСУ, включая 127 вне зоны СВО. Кроме того, российские силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров Украины.
Shutterstock / FOTODOM / NCKAHDEP