В районе посёлка Синьковка на Сватовско-Купянском направлении ВС РФ добились ощутимого продвижения. Согласно информации, предоставленной РИА «Новости» главой российской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым, военные добились успехов в этом стратегически важном районе.

«В районе Купянска за последние дни есть определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением наших войск на Купянском, на Сватовско-Купянском направлении. Это в районе посёлка Синьковка», — подчеркнул глава администрации.

Он также добавил, что российские военные активизировали усилия по улучшению позиций вдоль трасс, связывающих Купянск и Сватово. Эти достижения стали результатом недавних операций, которые направлены на укрепление российских позиций в этом регионе.