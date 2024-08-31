Шторм-новости: Что ждёт Курское приграничье, а также пять группировок ВСУ под Донецком, ситуация на 31 августа Военный эксперт Алексей Леонков анализирует события недели с 26 по 30 августа. Каким будет бегство противника из Курской области, а также следующие шаги войск боевиков в Донбассе — на Life.ru. 30 августа, 21:11 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 31 августа

Армия России стабилизировала линию боевого соприкосновения в Курской области, отражая атаки и вылазки ВСУ. Противник продолжает вводить новые резервы, пытаясь провести ротацию своих войск, при этом несёт потери. За нашими военными преимущество в воздухе и в огневом воздействии. Враг пытается окопаться и доставить инженерные машины для возведения фортификации, надеясь создать некую серую зону, но это у него не получается.

ВСУ превращают занятые населённые пункты во временные укрепрайоны, но это очень слабые с точки зрения фортификации сооружения. Частные дома или другие помещения, которые оккупируют боевики, тут же обнаруживаются нашей разведкой и по ним наносятся удары. Кроме того, наши военные бьют и по тем частям, которые располагаются на территории Сумской области и намерены выдвигаться в Курское приграничье.

По факту идёт перемалывание нашей армией украинских войск. Это будет происходить до тех пор, пока Киев сможет поддерживать свою группировку на территории Курской области. Поскольку вывести её, пока были силы, противник не смог. А вопрос эвакуации, видимо, даже не был проработан. Есть версии, что уже на следующей неделе произойдут определённые события, когда противник не выдержит и начнёт беспорядочное отступление.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике противника в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе бегства враг может понести существенные потери. Если при определённых обстоятельствах, которые могут сложиться неблагоприятным образом, командование ВСУ утратит контроль над этими подразделениями, то тогда решение будет приниматься на местах. Речь идёт о том, что украинские бригады могут начать самовольно покидать район боевых действий и пытаться выбираться на территорию Украины, используя лесной массив как естественное прикрытие и маскировку при выводе войск.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 31 августа

В Донецкой Народной Республике и прилегающей к ней Луганской Народной Республике начала меняться линия боевого соприкосновения. Если говорить про ЛНР, где освобождена Стельмаховка, то нашим войскам в республике остаётся совсем немного до полной зачистки своей административной границы от украинских боевиков.

А в Донбассе наши военные развивают успех сразу по трём векторам: на Покровск, на Южном и Северном направлениях. ВС РФ будут подрезать пять группировок ВСУ в ДНР: угледарскую, сидящую там в укрепрайонах, торецкую, северскую, краматорскую и славянскую. То есть если командование будет вводить резервы, а говорилось о том, что у нас они есть, которые мы не стали перебрасывать в Курскую область, то как раз это может изменить кардинально положение украинских войск под Донецком. Об этом уже открыто говорят зарубежные эксперты, называя положение в Покровске критическим или разгромным. Следующая неделя покажет, насколько эффективно будет развиваться та операция, которую сейчас проводят наши группы войск. Количество освобождённых населённых пунктов продолжит расти.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / AP / Пресс-служба Минобороны РФ

Почему Покровск? Это ключевой город, через который проходило большинство путей, логистических маршрутов снабжения ВСУ и разных группировок боевиков, которые стоят на территории ДНР. При его взятии все укрепрайоны лишатся снабжения и не смогут долго продержаться. Но не стоит забывать, что обход с флангов и замыкание полукольца также может вынудить противника покинуть насиженные места, как это произошло, например, в Авдеевке, когда наши войска зашли в тыл, нанося массированные удары ФАБами. Противник оказался дезориентированным и, потеряв связь с командованием, начал беспорядочное отступление.

Херсонская область, 31 августа

В Херсонской области наши войска обрабатывают правый берег Днепра, где противник пытается сосредоточить силы для очередного броска на левый берег. Но для того, чтобы это сделать, нужно форсировать реку. Однако наши доблестные ВВС периодически прореживают места сосредоточения врага, не давая шанса на проведение такой операции.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / AP / Пресс-служба Минобороны РФ

Харьковская область, 31 августа

В Харьковской области ВС РФ приковали к себе несколько украинских бригад, которые не могут оставить свои позиции из-за угрозы того, что наши войска могут войти в Харьков. У противника сейчас наблюдается некий дисбаланс, снарядный голод. Все его силы брошены на то, чтобы попытаться прорваться на территорию Белгородской области западнее тех мест, где идут бои, — Липцы и Волчанск.

Таким образом, ВСУ пытаются диверсионными ротно-тактическими группами прорваться через линию обороны, которая была выстроена правительством Белгородчины. Зубы дракона украинским подразделениям штурмовать не удаётся. К тому же созданное оперативное командование «Белгород» работает с группировкой войск «Север». Поэтому подобные попытки быстро купируются. Как только противник что-то затевает — срабатывают средства разведки, идёт выявление сил противника и нанесение по нему высокоточных ударов. Враг попытками таких прорывов надеется облегчить участь тех войск, которые сейчас застряли в Курской области. Но тщетно.

Авторы Алексей Леонков