Освобождение российскими силами села Синьковка в Харьковской области позволит усилить давление на позиции ВСУ в районе Купянска. Таким мнением поделился подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Синьковки мы можем говорить уже с полной уверенностью о том, что начались бои за Купянск», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Марочко, теперь российские войска выходят на прямую линию к крупному логистическому центру украинских войск, который расположен в нескольких километрах от Синьковки. Он отметил, что уменьшение расстояния до Купянска сделало возможным расширить огневое воздействие на противника за счёт применения не только артиллерии, но и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В свою очередь глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о сосредоточении военных и техники ВСУ под Купянском. В районе населённого пункта, по его словам, тяжёлые бои продолжаются.

Купянск — это третий по величине город в Харьковской области и важный транспортный узел на востоке Украины. Он расположен в 116 километрах от Харькова.