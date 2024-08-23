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23 августа, 08:13

В санитарную зону в Харьковской области вошли 13-14 населённых пунктов, но это не предел

Глава ВГА Ганчев: В санитарную зону под Харьковом вошли 14 населённых пунктов

Девочка во время раздачи гуманитарной помощи в Харьковской области. Обложка © AP Photo/Leo Correa/ТАСС

Девочка во время раздачи гуманитарной помощи в Харьковской области. Обложка © AP Photo/Leo Correa/ТАСС

До 14 населённых пунктов Харьковской области вошли в создаваемую Россией «санитарную зону», но их количество может возрасти с расширением самой зоны. Об этом сообщил журналистам 23 августа руководитель ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

«Сейчас видим, что порядка 13-14 населённых пунктов — это пока вся санитарная зона по территории Харьковской области, о которой говорил президент России Владимир Путин. Я думаю, она будет расширяться», — проанонсировал он в интервью ТАСС.

Песков: Россия продолжит создавать санитарную зону до прекращения обстрелов ВСУ
Песков: Россия продолжит создавать санитарную зону до прекращения обстрелов ВСУ

Ранее и в Кремле заявляли, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области непременно продолжится. Дмитрий Песков решительно опроверг слухи о том, что введение новых мер безопасности в Белгородской области якобы говорит о провале операции по созданию санитарной зоны под Харьковом, а также отметил, что делается это для дополнительной безопасности местных жителей.

Алексей Берковиц
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