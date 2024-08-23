В санитарную зону в Харьковской области вошли 13-14 населённых пунктов, но это не предел
Глава ВГА Ганчев: В санитарную зону под Харьковом вошли 14 населённых пунктов
Девочка во время раздачи гуманитарной помощи в Харьковской области. Обложка © AP Photo/Leo Correa/ТАСС
До 14 населённых пунктов Харьковской области вошли в создаваемую Россией «санитарную зону», но их количество может возрасти с расширением самой зоны. Об этом сообщил журналистам 23 августа руководитель ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
«Сейчас видим, что порядка 13-14 населённых пунктов — это пока вся санитарная зона по территории Харьковской области, о которой говорил президент России Владимир Путин. Я думаю, она будет расширяться», — проанонсировал он в интервью ТАСС.
Ранее и в Кремле заявляли, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области непременно продолжится. Дмитрий Песков решительно опроверг слухи о том, что введение новых мер безопасности в Белгородской области якобы говорит о провале операции по созданию санитарной зоны под Харьковом, а также отметил, что делается это для дополнительной безопасности местных жителей.