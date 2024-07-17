Песков: Операция по созданию безопасной зоны в Харьковской области продолжится
Операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области продолжится до успешного завершения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения", — отметил Песков.
Он опроверг информацию о том, что введение новых мер безопасности в Белгородской области говорит о провале операции по созданию санитарной зоны под Харьковом, а также отметил, что делается это для дополнительной безопасности местных жителей.
"Пока ещё она (операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области, — Прим. Life.ru) не завершена, продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру", — сказал представитель. Кремля.
По словам Пескова, чтобы защитить мирных граждан в регионе, власти вводят новые практики безопасности.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приступила к созданию зоны безопасности на Украине, чтобы остановить продолжающиеся обстрелы приграничных регионов РФ со стороны ВСУ. Как ранее уже отмечал Песков, Россия не остановится, пока территория страны не будет защищена от непрекращающихся атак.
Life.ru