Операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области продолжится до успешного завершения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения", — отметил Песков.

Он опроверг информацию о том, что введение новых мер безопасности в Белгородской области говорит о провале операции по созданию санитарной зоны под Харьковом, а также отметил, что делается это для дополнительной безопасности местных жителей.

"Пока ещё она (операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области, — Прим. Life.ru) не завершена, продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру", — сказал представитель. Кремля.

По словам Пескова, чтобы защитить мирных граждан в регионе, власти вводят новые практики безопасности.