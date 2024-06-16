Песков: Россия продолжит создавать санитарную зону до прекращения обстрелов ВСУ 16 июня, 11:27 РФ будет создавать санитарную зону до конца обстрелов ВСУ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия создаёт санитарную зону и не намерена останавливаться, пока территория нашей страны не будет защищена от непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"По Харьковской области идёт работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается. Разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится", — пояснил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приступила к созданию зоны безопасности на Украине, чтобы остановить продолжающиеся обстрелы приграничных регионов РФ со стороны ВСУ. По словам зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева, такой зоной может стать и вся оставшаяся украинская территория вплоть до границы с Польшей.

Авторы Татьяна Миссуми