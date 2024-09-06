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Регион
6 сентября, 16:45

В курском приграничье сбиты дрон и две управляемые авиационные бомбы ВСУ

В приграничном районе Курской области вечером в пятницу, 6 сентября, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон и две управляемые авиационные бомбы. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

«В приграничном районе Курской области сбиты украинский БПЛА самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он в телеграм-канале.

Ранее сегодня силы ПВО РФ уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. А 4 сентября российские силы сбили две украинские авиабомбы в приграничных районах региона. В тот же день были сбиты ещё две авиабомбы и один беспилотник.

Смирнов: Средства ПВО сбили две авиабомбы ВСУ в приграничье Курской области
Смирнов: Средства ПВО сбили две авиабомбы ВСУ в приграничье Курской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Никита Осипов
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