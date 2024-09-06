Силы ПВО РФ сбили украинскую ракету в небе над Курской областью

Средства противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области во время ракетной опасности этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал Смирнов в телеграм-канале.