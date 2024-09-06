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6 сентября, 09:05

Силы ПВО РФ сбили украинскую ракету в небе над Курской областью

Средства противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области во время ракетной опасности этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал Смирнов в телеграм-канале.

А ранее Life.ru писал, что средства ПВО РФ сбили две украинские авиабомбы в приграничных районах Курской области. В тот же день были сбиты ещё две авиабомбы и один беспилотник.

ВС России отразили четыре атаки ВСУ в приграничных районах Курской области
ВС России отразили четыре атаки ВСУ в приграничных районах Курской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Дарья Нарыкова
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