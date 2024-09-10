Минобороны назвало точное число сбитых за ночь дронов ВСУ

Прошлой ночью над территорией Российской Федерации силами ПВО были сбиты и перехвачены 144 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 72 беспилотника ликвидированы в Брянской области, ещё 20 в Московской области, 14 штук над Курской областью.

«Тринадцать — над территорией Тульской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области», — добавили в министерстве.