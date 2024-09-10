Минобороны назвало точное число сбитых за ночь дронов ВСУ
Минобороны: За ночь российская ПВО уничтожила 144 украинских беспилотника
Прошлой ночью над территорией Российской Федерации силами ПВО были сбиты и перехвачены 144 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, 72 беспилотника ликвидированы в Брянской области, ещё 20 в Московской области, 14 штук над Курской областью.
«Тринадцать — над территорией Тульской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области», — добавили в министерстве.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в течение ночи силы ПВО успешно отразили массовую атаку, сбив 12 украинских беспилотников. Он рекомендовал гражданам не приближаться к неизвестным объектам.
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