Дрон ВСУ врезался во второй дом в Раменском, устроив пожар

Ещё один беспилотник ВСУ атаковал жилой дом на улице Высоковольтной в Раменском, вызвав пожар, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в телеграм-канале. Очевидцы подтверждают возгорание, все экстренные службы оперативно прибыли на место.