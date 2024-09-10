Дрон ВСУ врезался во второй дом в Раменском, устроив пожар
Воробьев сообщил о попадании БПЛА и пожаре в двух домах в Раменском
Ещё один беспилотник ВСУ атаковал жилой дом на улице Высоковольтной в Раменском, вызвав пожар, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в телеграм-канале. Очевидцы подтверждают возгорание, все экстренные службы оперативно прибыли на место.
Горящий дом на улице Высоковольтной в Раменском после попадания БПЛА. Видео © SHOT
Ранее загорелся ещё один жилой дом на Спортивном проезде. Пожар охватил квартиры на верхних этажах. Пострадавших жителей эвакуируют и размещают в пунктах временного пребывания.
Всего в ночь на 10 сентября на подлёте к Москве уничтожено 14 украинских беспилотников. Дроны ликвидированы над городскими округами Подольский, Раменский, Люберцы, а также над Домодедово и Коломной.
Кадр видео SHOT