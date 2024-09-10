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10 сентября, 02:28

Собянин сообщил о сбитом в Коломне вражеском беспилотнике

Вражеские беспилотники продолжают атаку на Москву, ещё один был уничтожен в городском округе Коломна. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

«Также устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский», — написал градоначальник.

Пожар возник в многоэтажке в Раменском после падения беспилотника
Пожар возник в многоэтажке в Раменском после падения беспилотника

ВСУ предприняли массированную попытку атаковать Москву в ночь на 10 сентября. Уничтожено свыше 12 беспилотников. Дроны ликвидированы над городскими округами Подольский, Раменский, Люберцы, а также над Домодедово.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Varga Jozsef Zoltan

Артём Гапоненко
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