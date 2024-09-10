Собянин: В городском округе Домодедово ПВО сбило два беспилотника
В городском округе Домодедово ПВО Минобороны успешно сбило два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, обеспечивая безопасность и оценку ситуации.
Ранее Собянин сообщил о том, что силами ПВО в городских округах Раменский и Люберцы была отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Падение обломков не привело к разрушениям. Позднее ещё четыре дрона сбили над Подольском.
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