Губернатор Артамонов сообщил о подавлении украинских БПЛА над Липецкой областью

Несколько украинских дронов попытались атаковать Липецкую область в ночь на 10 сентября. К счастью, беспилотники были перехвачены и рухнули в безлюдной местности на территории Липецкого и Воловского муниципальных округов, а также Елецкого района.

«Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы», — написал глава региона Игорь Артамонов, добавив, что системы подавления продолжают находится в состоянии готовности.