Губернатор Артамонов сообщил о подавлении украинских БПЛА над Липецкой областью
Несколько украинских дронов попытались атаковать Липецкую область в ночь на 10 сентября. К счастью, беспилотники были перехвачены и рухнули в безлюдной местности на территории Липецкого и Воловского муниципальных округов, а также Елецкого района.
«Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы», — написал глава региона Игорь Артамонов, добавив, что системы подавления продолжают находится в состоянии готовности.
Неспокойно 10 сентября и в небе над Брянской областью. ВСУ начали проверять ПВО региона на прочность ещё поздно вечером, повторив атаки большими силами глубокой ночью. К счастью, ни один из БПЛА не достиг цели.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ