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Регион
10 сентября, 00:21

Губернатор Артамонов сообщил о подавлении украинских БПЛА над Липецкой областью

Несколько украинских дронов попытались атаковать Липецкую область в ночь на 10 сентября. К счастью, беспилотники были перехвачены и рухнули в безлюдной местности на территории Липецкого и Воловского муниципальных округов, а также Елецкого района.

«Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы», — написал глава региона Игорь Артамонов, добавив, что системы подавления продолжают находится в состоянии готовности.

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Неспокойно 10 сентября и в небе над Брянской областью. ВСУ начали проверять ПВО региона на прочность ещё поздно вечером, повторив атаки большими силами глубокой ночью. К счастью, ни один из БПЛА не достиг цели.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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