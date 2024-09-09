Три дрона нашли и уничтожили в Брянской области
Богомаз: Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Брянской области
Попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотников на территории Брянской области была успешно пресечена. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.
Ранее житель Курской области дважды чудом избежал гибели во время эвакуации из приграничной зоны. Вместе с супругой им удалось спастись от атаки украинских дронов-камикадзе, которые уничтожили их автомобиль.
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