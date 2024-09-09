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Регион
9 сентября, 19:58

Три дрона нашли и уничтожили в Брянской области

Богомаз: Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Брянской области

Попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотников на территории Брянской области была успешно пресечена. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

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Ранее житель Курской области дважды чудом избежал гибели во время эвакуации из приграничной зоны. Вместе с супругой им удалось спастись от атаки украинских дронов-камикадзе, которые уничтожили их автомобиль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Артём Гапоненко
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