Три дрона нашли и уничтожили в Брянской области

Попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотников на территории Брянской области была успешно пресечена. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.