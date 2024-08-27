Глава округа ранен под Брянском в результате коварного удара ВСУ по пожарным

Три человека получили ранения в результате удара украинских беспилотников по селу Курковичи в Брянской области. Пострадавшими оказались глава Стародубского муниципального округа, сотрудник МЧС и водитель, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, сначала ВСУ атаковали одно из домовладений населённого пункта одиночным дроном, спровоцировав возгорание. Для борьбы с огнём на место прибыл пожарный расчёт, а помощь жильцам вызвался лично оказать глава муниципального образования Александр Подольный. В этот момент боевики нанесли повторный удар дроном-камикадзе.

«В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель. Все они были доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в Telegram.

Александр Подольный. Фото © Администрация Стародубского муниципального округа