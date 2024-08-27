Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 20:59

Глава округа ранен под Брянском в результате коварного удара ВСУ по пожарным

Богомаз сообщил о ранении троих человек в результате атаки украинских дронов

Три человека получили ранения в результате удара украинских беспилотников по селу Курковичи в Брянской области. Пострадавшими оказались глава Стародубского муниципального округа, сотрудник МЧС и водитель, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, сначала ВСУ атаковали одно из домовладений населённого пункта одиночным дроном, спровоцировав возгорание. Для борьбы с огнём на место прибыл пожарный расчёт, а помощь жильцам вызвался лично оказать глава муниципального образования Александр Подольный. В этот момент боевики нанесли повторный удар дроном-камикадзе.

«В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель. Все они были доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в Telegram.

Александр Подольный. Фото © Администрация Стародубского муниципального округа

Александр Подольный. Фото © Администрация Стародубского муниципального округа

Число раненых при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до четырёх
Число раненых при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до четырёх

А в Запорожской области целью украинских террористов стала легковушка, в которой находилась семья из пяти человек. Дрон атаковал машину в крышу, усыпав водителя и пассажиров осколками. Погиб ребёнок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stephane Bidouze

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров