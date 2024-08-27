Глава округа ранен под Брянском в результате коварного удара ВСУ по пожарным
Богомаз сообщил о ранении троих человек в результате атаки украинских дронов
Три человека получили ранения в результате удара украинских беспилотников по селу Курковичи в Брянской области. Пострадавшими оказались глава Стародубского муниципального округа, сотрудник МЧС и водитель, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
По словам чиновника, сначала ВСУ атаковали одно из домовладений населённого пункта одиночным дроном, спровоцировав возгорание. Для борьбы с огнём на место прибыл пожарный расчёт, а помощь жильцам вызвался лично оказать глава муниципального образования Александр Подольный. В этот момент боевики нанесли повторный удар дроном-камикадзе.
«В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель. Все они были доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в Telegram.
Александр Подольный. Фото © Администрация Стародубского муниципального округа
А в Запорожской области целью украинских террористов стала легковушка, в которой находилась семья из пяти человек. Дрон атаковал машину в крышу, усыпав водителя и пассажиров осколками. Погиб ребёнок.
Shutterstock / FOTODOM / Stephane Bidouze