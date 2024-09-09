ВСУ едва не убили дроном эвакуирующихся супругов в Курской области и прислали второй, чтобы добить

Житель Курской области дважды избежал гибели при эвакуации из приграничной зоны. Ему удалось вместе с женой сбежать от украинских беспилотников-камикадзе, которые уничтожили их машину, пишет SHOT.

Житель Курской области Сергей рассказал, как их с супругой автомобиль атаковал дрон ВСУ. Видео © SHOT

Курянин Сергей Лукьянчиков рассказал телеграм-каналу, как спасался от дронов ВСУ. Вместе с женой он вынужденно покинул свой дом в селе Белица, что в 25 километрах от госграницы. Эвакуировались на личном автомобиле. Ехали в сторону Курска по трассе, как неожиданно машину атаковал БПЛА.

«Мы с женой выезжали из села. Навстречу дрон — в мою сторону. Жена рядом сидела. Мы выскочили из машины и хорошо, что с моего села минут через 10-15 мужчина проезжал. Он нас забрал. Отъезжаем от моей машины метров 100, прилетает ещё один [дрон] и добивает мою машину, и она взрывается», — вспоминает Сергей.

Сергею ранило ногу. Супруга не пострадала. Несмотря на это, они успели выскочить из салона и поймать попутку. Через несколько секунд следом прилетел ещё один беспилотник, который нанёс удар по брошенному авто. Оно взорвалось и разлетелось на части прямо на глазах у владельца. Сейчас Сергей проходит лечение в больнице. Врачи диагностировали у пациента минно-взрывную травму, а также контузию, которая отразилась на речи мужчины.