Двое украинских пленных стали фигурантами дела после зверств в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ещё двух украинских военнослужащих по факту совершения ряда преступлений на территории Курской области. Солдат 61 отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова подозревают по девяти тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса, среди них убийство, совершении террористического акта, применении насилия в отношении представителя власти, похищение людей.

По данным следствия, 7 августа 2024 года Панченко и Дмитраков незаконно пересекли государственную границу России. При себе у них было автоматическое и крупнокалиберное оружие, а также взрывные устройства. На территории нашей страны они неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению с целью запугивания, причинения значительного ущерба и дестабилизации работы органов власти.

Панченко проходит по ещё одному эпизоду, когда она, действуя совместно с другими украинскими боевиками, под угрозой расстрел загнал трёх российских граждан против их воли в кузов грузовика, после чего они были вывезены на территорию Украины.

«В ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, Панченко и Дмитраков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам», — сообщили в пресс-службе СК.