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9 сентября, 13:30

Двое украинских пленных стали фигурантами дела после зверств в Курской области

СК возбудил дело против солдат ВСУ Панченко и Дмитракова за преступления в Судже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ещё двух украинских военнослужащих по факту совершения ряда преступлений на территории Курской области. Солдат 61 отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова подозревают по девяти тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса, среди них убийство, совершении террористического акта, применении насилия в отношении представителя власти, похищение людей.

По данным следствия, 7 августа 2024 года Панченко и Дмитраков незаконно пересекли государственную границу России. При себе у них было автоматическое и крупнокалиберное оружие, а также взрывные устройства. На территории нашей страны они неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению с целью запугивания, причинения значительного ущерба и дестабилизации работы органов власти.

Панченко проходит по ещё одному эпизоду, когда она, действуя совместно с другими украинскими боевиками, под угрозой расстрел загнал трёх российских граждан против их воли в кузов грузовика, после чего они были вывезены на территорию Украины.

«В ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, Панченко и Дмитраков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам», — сообщили в пресс-службе СК.

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Ранее Следственный комитет обещал вычислить и наказать убийц российского военного с жуткого видео "Азова"*. Кроме того, наши органы следствия узнали от курянки о попытке ВСУ похитить и вывезти на Украину целую группу жителей приграничных районов Курской области.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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