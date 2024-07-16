СКР обещал вычислить и наказать убийц российского военного с жуткого видео "Азова"*

Следственный комитет России проведёт расследование атаки ВСУ, в результате которой пострадал мирный житель ДНР, а также расстрел российского военнослужащего, видео которого опубликовало в соцсетях украинское националистическое подразделение "Азов"*. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Шахтёрском районе ДНР. В сети Интернет боевики запрещённого в России националистического полка "Азов"* опубликовали видео расстрела военнослужащего РФ", — говорится в публикации.

Ведомство обещало установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к убийству российского военного и подрыву мирного жителя в ДНР.

Ранее жуткое видео "Азова"* прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, такое злодейство не оставляет место на гуманный или милосердный ответ. Он призвал обойтись с преступниками по справедливости, процитировав стихотворение Константина Симонова "Если дорог тебе твой дом". Медведев добавил, что самый подходящий ответ на такое зверство – это тотальные казни.