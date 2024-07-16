Медведев призвал к тотальным казням из-за жуткого видео с убийством российского военного "Азовом"*

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал чудовищное видео расстрела раненого российского военного, которое выложил украинский нацбат "Азов"*. Он согласился с командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апты Алаудиновым в том, что это является нарушением Женевских конвенций.

Медведев подчеркнул, что ответом на такое кощунство не может быть гуманность и милосердие. С этими извергами, по его оценке, следует поступать так, призывал Константин Симонов в стихотворении "Если дорог тебе твой дом…", написанном во время Великой Отечественной войны в июле 1942 года.

"Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!" – жёстко заметил зампред Совбеза.

Он также привёл строчки из знаменитого стихотворения Симонова: Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, Столько раз его и убей!

А ранее ЕКПП в составе Совета Европы включил имя российского военнослужащего Дениса Резникова в свой перечень после предоставления доказательств того, что мужчину пытают в плену ВСУ. До начала СВО он трудился на шахте в Донецке. В конце 2022-го он отправился на фронт добровольцем, а спустя полтора года попал в плен ВСУ под Красногоровкой. Украинские силовики связались с его семьёй и поставили ультиматум: дочь пленного должна была высылать им фото военных объектов России, а в обмен они обещали перестать пытать её отца. Девушка сразу обратилась за помощью к правозащитнице Ирине Вихоревой в Донецке, предоставив кадры с окровавленным отцом, полученные с украинского номера. Дело по военнослужащему Резникову было передано в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который заинтересовался ситуацией из-за пыток над солдатом ВС РФ.