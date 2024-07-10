Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

"Можно добивать": Как американский командир поощрял на Украине расстрелы пленных россиян

Западные СМИ получили информацию о преступлениях на Украине европейских наёмников и их американских кураторов из НАТО. Это расстрелы сдавшихся в плен и специальные чаты, где головорезы хвастаются убийствами.

9 июля, 21:17
Западные СМИ получили информацию о преступлениях на Украине европейских наёмников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ananya5yb, Marian Weyo

Западные СМИ получили информацию о преступлениях на Украине европейских наёмников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ananya5yb, Marian Weyo

Вербовщик сразу сказал: добивать военнопленных можно

— В прошлом августе после боя на востоке Украины наша рота взяла в плен раненого и безоружного российского солдата. Он просил медицинской помощи на ломаном английском и русском языках. Я начал искать бинт. И тут мой однополчанин выстрелил пленному в живот. Тот упал, всё ещё дыша. И его добили, пустив пулю в голову, — рассказал журналистам Каспар Гроссе, немецкий медик из интернациональной роты наёмников под названием "Избранные".

Свежее интервью Каспара Гроссе американскому изданию The New York Times уже разбирают на цитаты и анализируют по обе стороны баррикад. Впервые западная пресса говорит вслух о военных преступлениях, совершённых проукраинскими комбатантами.

Расстрел российского бойца расстроил Каспара Гроссе. Немец обратился с жалобой на однополчан к командиру "Избранных" американцу Райану О’Лири, ранее служившему в Нацгвардии США. Но О’Лири никак не отреагировал, необоснованные убийства русских продолжились. Когда таких эпизодов стало пугающе много, медик решился на встречу с журналистами. По сути, Гроссе пошёл на прямую конфронтацию со своими сослуживцами.

— Я слишком обеспокоен, чтобы молчать, — объясняет свой поступок Гроссе. Он не голословен. Доказательства у него есть: записи в тетради, скрины переписок в мессенджерах и видео, снятые на смартфон.

  • Каспар Гроссе. Фото © Telegram / DD Geopolitics
    Каспар Гроссе. Фото © Telegram / DD Geopolitics
  • Каспар Гроссе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / casg
    Каспар Гроссе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / casg

Каспар Гроссе. Фото © Telegram / DD Geopolitics

1 / 2

Немецкий медик рассказывает, как прошлым летом грек-однополчанин с позывным Зевс бросил гранату в российского солдата с поднятыми руками, а потом этим хвастался. Этот же комбатант расстрелял сдавшегося раненого русского в окопе.

В роте "Избранных", признаётся Гроссе, вообще принято хвастаться убийствами. Для этого есть групповой чат. Прошлой осенью наёмник с позывным Андок кидал туда информацию, что приказывал массово расстреливать российский военнопленных, не жалеет об этом и не боится ответственности. Сейчас Андок оправдывается перед журналистами, мол, пошутил.

  • Зевс. Фото © Telegram / TrackAMerc
    Зевс. Фото © Telegram / TrackAMerc
  • Бенджамин Рид. Фото © Telegram / TrackAMerc
    Бенджамин Рид. Фото © Telegram / TrackAMerc

Зевс. Фото © Telegram / TrackAMerc

1 / 2

Одновременно c Гроссе заговорил и другой бывший "избранный", американец Бенджамин Рид. Он подтверждает слова экс-однополчанина.

— Я слышал бесчисленные разговоры о казнях военнопленных во время различных операций. Когда я присоединился к роте, вербовщик сразу мне сказал, что можно убивать военнопленных. Мои однополчане оказались помешанными на убийствах ковбоями, — не стал скрывать Рид.

Напомним, что убийство военнопленных является нарушением Женевских конвенций. Как только солдаты ясно заявляют о намерении сдаться, на них нельзя нападать и необходимо взять под стражу.

Адьёс амигос: Из каких стран на Украину едут наёмники и сколько денег им обещают в 2024 году
Адьёс амигос: Из каких стран на Украину едут наёмники и сколько денег им обещают в 2024 году

Командир наёмников

Командир роты Райан О’Лири сейчас пытается уйти от ответственности. Несмотря на все доказательства, он не просто отрицает, что члены его роты совершают военные преступления, но ещё и публично обещает наказать "крысу". Впрочем, тучи над О’Лири сгущаются. Им уже заинтересовались в Минюсте США. Речь идёт о том, что серьёзное расследование вполне возможно. Так, его уже поймали на лжи. Он врал, что его радиоприёмник не работал — и он просто не слышал про сдачу российских солдат в плен. Оказалось, это не так.

Таких, как Райан О’Лири, в США называют реднек. Ему 37 лет. Родом из штата Айова, городишка Карролл. Его семья жила небогато. Армия для него была хорошим шансом в жизни.

  • Командир роты Райан О’Лири. Фото © Foreigncombatants.ru
    Командир роты Райан О’Лири. Фото © Foreigncombatants.ru
  • Командир роты Райан О’Лири. Фото © Telegram / TrackAMerc
    Командир роты Райан О’Лири. Фото © Telegram / TrackAMerc

Командир роты Райан О’Лири. Фото © Foreigncombatants.ru

1 / 2

В нулевых О’Лири служил в Национальной гвардии, ездил в командировку в Ирак и Афганистан. В десятых годах уволился из армии, страдал ПТСР, не мог приспособиться к мирной жизни.

В 2015-м уже добровольцем отправился воевать на Ближний Восток против ИГИЛ. Но не срослось: на месте он завёл контакты с Курдской демократической партией Ирана и начал обучать её боевиков.

В начале двадцатых вернулся в США и стал топ-менеджером оружейной фирмы Sicarii Defense Industries. Думал баллотироваться в Палату представителей США от четвёртого округа штата Айова в 2022 году, но тут ему подвернулась Украины. Он там находится с самого начала СВО. Поначалу занимался организацией разработок БПЛА, а потом основал "Избранных".

Что известно про отряд "Избранные"

Это вооружённое подразделение иностранных наёмников в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины. Об их существовании стало известно летом 2023 года. Основал роту Райан О’Лири.

— "Избранные" стали домом для искателей острых ощущений и стареющих, но не готовых сложить оружие бойцов. Многих из них не допустили бы в ВС США, — как-то признался О’Лири.

В подразделении служат только те, кто говорит по-английски. Всего около 60 человек. Большую часть составляют американцы, есть канадцы, британцы и австралийцы.

Рота действует как ударно-штурмовой отряд. Участвовала в боях за город Первомайское под Авдеевкой: у сёл Опытное и Невельское. Наша армия уже здорово проредила "Избранных" и в прямых боях, и дальними точечными ударами. Если бы рота оперативно не пополнялась, её бы уже не было.

Полчаса звал на помощь: Радиоперехват переговоров ВСУ вскрыл страшную смерть англоговорящего наёмника
Полчаса звал на помощь: Радиоперехват переговоров ВСУ вскрыл страшную смерть англоговорящего наёмника
Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!