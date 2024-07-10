"Можно добивать": Как американский командир поощрял на Украине расстрелы пленных россиян Западные СМИ получили информацию о преступлениях на Украине европейских наёмников и их американских кураторов из НАТО. Это расстрелы сдавшихся в плен и специальные чаты, где головорезы хвастаются убийствами. 9 июля, 21:17 Западные СМИ получили информацию о преступлениях на Украине европейских наёмников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ananya5yb, Marian Weyo

Вербовщик сразу сказал: добивать военнопленных можно

— В прошлом августе после боя на востоке Украины наша рота взяла в плен раненого и безоружного российского солдата. Он просил медицинской помощи на ломаном английском и русском языках. Я начал искать бинт. И тут мой однополчанин выстрелил пленному в живот. Тот упал, всё ещё дыша. И его добили, пустив пулю в голову, — рассказал журналистам Каспар Гроссе, немецкий медик из интернациональной роты наёмников под названием "Избранные".

Свежее интервью Каспара Гроссе американскому изданию The New York Times уже разбирают на цитаты и анализируют по обе стороны баррикад. Впервые западная пресса говорит вслух о военных преступлениях, совершённых проукраинскими комбатантами.

Расстрел российского бойца расстроил Каспара Гроссе. Немец обратился с жалобой на однополчан к командиру "Избранных" американцу Райану О’Лири, ранее служившему в Нацгвардии США. Но О’Лири никак не отреагировал, необоснованные убийства русских продолжились. Когда таких эпизодов стало пугающе много, медик решился на встречу с журналистами. По сути, Гроссе пошёл на прямую конфронтацию со своими сослуживцами.

— Я слишком обеспокоен, чтобы молчать, — объясняет свой поступок Гроссе. Он не голословен. Доказательства у него есть: записи в тетради, скрины переписок в мессенджерах и видео, снятые на смартфон.





Немецкий медик рассказывает, как прошлым летом грек-однополчанин с позывным Зевс бросил гранату в российского солдата с поднятыми руками, а потом этим хвастался. Этот же комбатант расстрелял сдавшегося раненого русского в окопе.

В роте "Избранных", признаётся Гроссе, вообще принято хвастаться убийствами. Для этого есть групповой чат. Прошлой осенью наёмник с позывным Андок кидал туда информацию, что приказывал массово расстреливать российский военнопленных, не жалеет об этом и не боится ответственности. Сейчас Андок оправдывается перед журналистами, мол, пошутил.





Одновременно c Гроссе заговорил и другой бывший "избранный", американец Бенджамин Рид. Он подтверждает слова экс-однополчанина.

— Я слышал бесчисленные разговоры о казнях военнопленных во время различных операций. Когда я присоединился к роте, вербовщик сразу мне сказал, что можно убивать военнопленных. Мои однополчане оказались помешанными на убийствах ковбоями, — не стал скрывать Рид.

Напомним, что убийство военнопленных является нарушением Женевских конвенций. Как только солдаты ясно заявляют о намерении сдаться, на них нельзя нападать и необходимо взять под стражу.

Командир наёмников

Командир роты Райан О’Лири сейчас пытается уйти от ответственности. Несмотря на все доказательства, он не просто отрицает, что члены его роты совершают военные преступления, но ещё и публично обещает наказать "крысу". Впрочем, тучи над О’Лири сгущаются. Им уже заинтересовались в Минюсте США. Речь идёт о том, что серьёзное расследование вполне возможно. Так, его уже поймали на лжи. Он врал, что его радиоприёмник не работал — и он просто не слышал про сдачу российских солдат в плен. Оказалось, это не так.

Таких, как Райан О’Лири, в США называют реднек. Ему 37 лет. Родом из штата Айова, городишка Карролл. Его семья жила небогато. Армия для него была хорошим шансом в жизни.





В нулевых О’Лири служил в Национальной гвардии, ездил в командировку в Ирак и Афганистан. В десятых годах уволился из армии, страдал ПТСР, не мог приспособиться к мирной жизни.

В 2015-м уже добровольцем отправился воевать на Ближний Восток против ИГИЛ. Но не срослось: на месте он завёл контакты с Курдской демократической партией Ирана и начал обучать её боевиков.

В начале двадцатых вернулся в США и стал топ-менеджером оружейной фирмы Sicarii Defense Industries. Думал баллотироваться в Палату представителей США от четвёртого округа штата Айова в 2022 году, но тут ему подвернулась Украины. Он там находится с самого начала СВО. Поначалу занимался организацией разработок БПЛА, а потом основал "Избранных".

Что известно про отряд "Избранные"

Это вооружённое подразделение иностранных наёмников в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины. Об их существовании стало известно летом 2023 года. Основал роту Райан О’Лири.

— "Избранные" стали домом для искателей острых ощущений и стареющих, но не готовых сложить оружие бойцов. Многих из них не допустили бы в ВС США, — как-то признался О’Лири.

В подразделении служат только те, кто говорит по-английски. Всего около 60 человек. Большую часть составляют американцы, есть канадцы, британцы и австралийцы.

Рота действует как ударно-штурмовой отряд. Участвовала в боях за город Первомайское под Авдеевкой: у сёл Опытное и Невельское. Наша армия уже здорово проредила "Избранных" и в прямых боях, и дальними точечными ударами. Если бы рота оперативно не пополнялась, её бы уже не было.

Авторы Пётр Егоров