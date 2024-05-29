Совет Европы призовёт Украину к ответу из-за пыток российского военного в плену

Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) в составе Совета Европы включил имя российского военнослужащего Дениса Резникова в свой перечень после предоставления доказательств того, что мужчину пытают в плену ВСУ. Об этом РИА "Новости" рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

"Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Там сообщили, что внесли имя Резникова в свой список. Заверили, что когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного", — поделилась она.

Ранее сообщалось, что Денис Резников до начала СВО трудился на шахте в Донецке. В конце 2022-го он отправился на фронт добровольцем, а спустя полтора года попал в плен ВСУ под Красногоровкой. Украинские силовики связались с его семьёй и поставили ультиматум: дочь пленного должна была высылать им фото военных объектов России, а в обмен они обещали перестать пытать её отца. Девушка сразу обратилась за помощью к правозащитнице Ирине Вихоревой в Донецке, предоставив кадры с окровавленным отцом, полученные с украинского номера. Дело по военнослужащему Резникову было передано в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который заинтересовался ситуацией из-за пыток над солдатом ВС РФ.