Москалькова призвала украинского омбудсмена проверить данные о зверском убийстве пленного из РФ
Москалькова призвала Лубинца проверить сообщения об убийстве пленного из России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца провести проверку после появления сообщений о жестоком убийстве солдатами ВСУ пленного из РФ. Об этом свидетельствует пост в её телеграм-канале.
"Это является грубейшим нарушением норм международного права, и виновные должны понести строгое наказание. Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу: провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах", — написала Москалькова в воскресенье, 7 июля.
Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на немецкого военного медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе сообщила о том, что украинские военные застрелили раненого российского пленного, который просил о медицинской помощи. Впоследствии посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что информация американского издания будет проверена.
ТАСС / Сергей Бобылев