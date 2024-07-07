Москалькова призвала украинского омбудсмена проверить данные о зверском убийстве пленного из РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца провести проверку после появления сообщений о жестоком убийстве солдатами ВСУ пленного из РФ. Об этом свидетельствует пост в её телеграм-канале.

"Это является грубейшим нарушением норм международного права, и виновные должны понести строгое наказание. Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу: провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах", — написала Москалькова в воскресенье, 7 июля.