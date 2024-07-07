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7 июля, 16:08

Москалькова призвала украинского омбудсмена проверить данные о зверском убийстве пленного из РФ

Москалькова призвала Лубинца проверить сообщения об убийстве пленного из России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца провести проверку после появления сообщений о жестоком убийстве солдатами ВСУ пленного из РФ. Об этом свидетельствует пост в её телеграм-канале.

"Это является грубейшим нарушением норм международного права, и виновные должны понести строгое наказание. Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу: провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах", — написала Москалькова в воскресенье, 7 июля.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на немецкого военного медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе сообщила о том, что украинские военные застрелили раненого российского пленного, который просил о медицинской помощи. Впоследствии посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что информация американского издания будет проверена.

СК будет расследовать данные NYT об убийстве раненого российского пленного
СК будет расследовать данные NYT об убийстве раненого российского пленного
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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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