В МИД прокомментировали данные NYT о зверской расправе ВСУ на российским пленным

Информация американского издания The New York Times об убийстве ВСУ российского военнопленного, нуждавшегося в медицинской помощи, непременно будет проверена. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА "Новости".

"Все приведённые изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования", — цитирует дипломата агентство.

Мирошник подчеркнул, что Москва добьётся от международных организаций, имеющих представителей на Украине, проверки опубликованной западной газетой информации. Если сведения подтвердятся, то случившееся должно расцениваться как нарушение ключевых норм и принципов гуманитарного права, а также как военное преступление.

Кроме того, собеседник агентства заявил, что вся собранная и проверенная информация будет продемонстрирована на международных площадках, после чего Россия поднимет вопрос о привлечении киевского режима к международной ответственности. По его словам, случай, который описывает NYT — вовсе не первый факт бесчеловечного отношения украинских военных над пленными и Киеву придётся ответить за каждый из них. Мирошник добавил, что некоторых преступников уже смогли идентифицировать эксперты Организации Объединённых Наций (ООН).