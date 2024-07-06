СМИ раскрыли подробности зверской расправы ВСУ над российским военнопленным

Украинские бойцы застрелили раненого российского военнопленного, который просил о медицинской помощи. Об инциденте рассказал немецкий военный медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе, который увидел это собственными глазами, пишет газета The New York Times (NYT).

Как отметил Гроссе, солдат ВС России просил о помощи, пытаясь изъясниться на смеси русского и английского языков. С наступлением сумерек один из бойцов ВСУ "подковылял" и выстрелил из своего оружия в россиянина. Тот сначала упал, но ещё был жив — и тогда второй украинский солдат добил его выстрелом в голову.

"Один из солдат подковылял и выстрелил в туловище российского солдата. Он упал, все ещё дыша. Другой солдат выстрелил в голову", — приводит издание слова медика.

Гроссе подчеркнул, что это не единственный случай неоправданного зверства в зоне конфликта на Украине. Так, он вспомнил, как один из членов международного подразделения Chosen бросил гранату в российского военного, который поднял руки.