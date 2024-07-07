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6 июля, 22:18

СК будет расследовать данные NYT об убийстве раненого российского пленного

Информация американского издания The New York Times (NYT) об убийстве ВСУ российского военнопленного, нуждавшегося в медицинской помощи, будет расследована Следственным комитетом России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления Вооружённых формирований Украины. <…> в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову", — заявили в СК.

В ведомстве заверили, что следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц.

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Напомним, что ранее в NYT появился материал, в котором говорится об убийстве украинскими военными раненого российского военнопленного, просившего оказать ему медицинскую помощь. Об этом зверстве рассказал военный медик-доброволец из Германии Каспар Гроссе, видевший всё лично. По его словам, российский боец просил помочь ему на смеси русского и английского. В МИД РФ заявили, что данная информация будет проверена.

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Shutterstock / FOTODOM / EvGavrilov

Оксана Попова
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