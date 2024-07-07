СК будет расследовать данные NYT об убийстве раненого российского пленного

Информация американского издания The New York Times (NYT) об убийстве ВСУ российского военнопленного, нуждавшегося в медицинской помощи, будет расследована Следственным комитетом России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления Вооружённых формирований Украины. <…> в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову", — заявили в СК.