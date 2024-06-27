Отставной американский военный Скотт Бенетт собирает в Белгороде доказательства обстрелов мирного населения со стороны ВСУ, чтобы представить их на заседании Конгресса США. Согласно его данным, 22 июня он снял на камеру атаку на город, во время которой каждые 20 минут срабатывала ПВО.

"Теперь я хочу выступить в Конгрессе США и предоставить им все фото- и видеодоказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер, и это моя прямая обязанность донести до людей правду", — отметил Беннет в беседе с РИА "Новости".

Бенетт впервые решил лично разведать ситуацию в России в ноябре 2023-го, тогда он вместе с российскими журналистами хотел снять документальный фильм о Донбассе. Во время приезда в РФ офицер в отставке посетил Донецк, Соледар, Горловку, Мариуполь. Главным своим мотивом он назвал "тотальную ложь правительства США" о событиях в регионе. Он назвал Вашингтон соучастником военных преступлений ВСУ из-за поставок оружия. По его словам, простые американцы не знают о том, что происходит на самом деле, а все официальные медиа откровенно лгут.